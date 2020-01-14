المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد الأحد في برلين

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أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين الأحد برعاية الأمم المتحدة، بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حرباً أهلية.
وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وايطاليا وفرنسا، لكن تحيط الشكوك بشأن انضمام طرفي النزاع المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج إلى المؤتمر، علماً أن كليهما مدعو للمشاركة.
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