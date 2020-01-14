إجلاء عدد من الطلاب في الفلبين بسبب بركان "تال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

قامت وزارة الخارجية الماليزية، من خلال السفارة الماليزية في العاصمة الفلبينية مانيلا ، بإجلاء 19 طالباً ماليزياً، يدرسون في جامعة الأدفنتست في الفلبين، من إقليم باتانجاس إلى مانيلا بعد ثوران بركان "تال". ويقع إقليم باتانجاس على بعد 66 كيلومتراً جنوب مانيلا. ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن وزارة الخارجية قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن عملية الإجلاء تمت أمس الاثنين، في ظل ظروف حرجة بشكل متزايد، تتضمن إعلان مكتب الرئاسة الفلبينية حالة الطوارئ. كما حثت وزارة الخارجية الماليزية رعاياها على تأجيل سفرهم إلى المناطق المتضررة من الكارثة، في حال عدم وجود حاجة ملحة للقيام بذلك. من ناحية أخرى، حذرت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء السكان الذين فروا من منازلهم الواقعة بالقرب من البركان الثائر، بعدم العودة إليها، حيث من الممكن أن تحدث المزيد من حالات الثوران البركاني الخطيرة في غضون أيام. ويقذف بركان "تال" - وهو ثاني أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين - الحمم وأعمدة الرماد، بصورة عشوائية لليوم الثالث منذ بداية ثورانه يوم الأحد. وقد تم إجلاء نحو 45 ألف من السكان من منازلهم حول البركان، حسب مسؤولين محليين.

