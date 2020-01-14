الشرطة الماليزية تحبط هجمات داعشية "واسعة النطاق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

نجحت الشرطة الماليزية في إحباط تخطيطات لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق، خاصة بتنظيمي القاعدة وداعش، خلال العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية /برناما/ عن نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب، تشيونج كوون كوك، قوله إن الشرطة أوقفت 10 أشخاص (وهم ماليزيان اثنان و8 أجانب)، على ذمة التحقيق. وأضاف أن المعتقلين هم أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش، وكانوا يعتزمون تأسيس خلية في ماليزيا. وقال تشيونج كوون كوك للصحفيين أمس الاثنين، إنه " تم - من خلال تلك العمليات - تبادل المعلومات مع وكالات استخبارات أجنبية، ما أدى إلى إحباط هجمات واسعة النطاق خططت لها تلك الجماعات". وأوضح أن الوحدة نجحت في اعتقال 72 مشتبهاً بهم، بينهم 26 ماليزيا، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية خلال العام الماضي.

