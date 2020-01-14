- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان 25 مليون شخص شاركوا في مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار في مختلف المدن الايرانية.
واضاف رمضان شريف، في تصريح أدلى به للصحفيين خلال مراسم تأبين الشهيد قاسم سليماني وصحبه الابرار في طهران اليوم الثلاثاء، إن تشييع جثامين كوكبة الشهداء قد تم في خمس مدن هي: اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان بمشاركة نحو 25 مليون نسمة كما ان المتبقين شعروا بالعزاء في هذه الحادثة.
وتابع: إن رسالة التشييع توضحت للغاية بالنسبة للاميركيين حيث ان الشعب برمته دعا الى مواجهتهم، ودعا الحرس الثوري الى العمل وفق نهج الشهيد سليماني والحاق الهزيمة باميركا في جميع الساحات والمجالات.
وشدد: إنه بتأييد الله تعالى وبركة دماء الشهيد سليماني وابومهدي المهندس سننجز هذه المهمة بقوة.
وأكد ان مستقبل المنطقة سيكون خاليا من الاميركيين وسيحمل استقلال الشعوب وبلدان المنطقة كما ان نهاية هذا المسار يتمثل بزوال الكيان الصهيوني وسيادة الشعب الفلسطيني على وطنه.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 مليون شاركوا في تشييع الشهيد سليماني في ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.