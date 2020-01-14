25 مليون شاركوا في تشييع الشهيد سليماني في ايران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان 25 مليون شخص شاركوا في مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار في مختلف المدن الايرانية.

واضاف رمضان شريف، في تصريح أدلى به للصحفيين خلال مراسم تأبين الشهيد قاسم سليماني وصحبه الابرار في طهران اليوم الثلاثاء، إن تشييع جثامين كوكبة الشهداء قد تم في خمس مدن هي: اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان بمشاركة نحو 25 مليون نسمة كما ان المتبقين شعروا بالعزاء في هذه الحادثة.

Advertisements

وتابع: إن رسالة التشييع توضحت للغاية بالنسبة للاميركيين حيث ان الشعب برمته دعا الى مواجهتهم، ودعا الحرس الثوري الى العمل وفق نهج الشهيد سليماني والحاق الهزيمة باميركا في جميع الساحات والمجالات.

وشدد: إنه بتأييد الله تعالى وبركة دماء الشهيد سليماني وابومهدي المهندس سننجز هذه المهمة بقوة.

وأكد ان مستقبل المنطقة سيكون خاليا من الاميركيين وسيحمل استقلال الشعوب وبلدان المنطقة كما ان نهاية هذا المسار يتمثل بزوال الكيان الصهيوني وسيادة الشعب الفلسطيني على وطنه.