عاجل | المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة خلال نشاط تدريبي واستشهاد قائدها

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن سقوط إحدى المقاتلات خلال تدريبات اليوم . وجاء البيان كلتالي : فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة.

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