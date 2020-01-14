استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يتوافقان على دعم
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين.
وأشار راضي إلى أنه تم التوافق بين الجانبين حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق ايضاً إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، حيث جدد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكد الدعم الكامل للتعاون الحالى المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يتفقان على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية.. ويبحثان ملف قضية «ريجيني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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