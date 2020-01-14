«بالذخيرة الحية» .. عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية يؤمنون الحدود المصرية مع «السودان وليبيا»

نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة «قادر 2020» بحسب أخبار اليوم المصرية .

بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

كما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء .

وفى إطار خطة الفتح الإستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي تضمنت اصطفاف للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الإستراتيجي لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

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كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروع تكتيكي بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

وقامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية، مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .

ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على كافة الاتجاهات .

تأتى المناورة «قادر 2020» في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها .