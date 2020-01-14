إعادة فتح السير أمام مصرف لبنان بالحمرا وعلى تقاطعي قصقص- المدينة الرياضية والصيفي- بيروت

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير أمام "​مصرف لبنان​" في ​الحمرا​، على تقاطع قصقص - ​المدينة الرياضية​ وعل تقاطع ​الصيفي​ - ​بيروت​". إضغط للمزيد

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