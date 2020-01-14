5 جرحى في حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الكازينو

اصيب 5 اشخاص في ​حادث تصادم​ بين 3 سيارات على المسلك الشرقي لأوتوستراد الكازينو مقابل مفرق أدما.

وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ وعملت على نقل الجرحى إلى "مركز ​كسروان​ الطبي" في غزير و"المونسيور قرطباوي" في أدما لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث ب​زحمة سير​ خانقة على المسلك عملت عناصر من مفرزة سير في ​قوى الأمن الداخلي​ على تسهيل ​حركة المرور​ ورفع السيارات المتضررة.

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