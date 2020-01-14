افادت قناة "الجديد" بأن "رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ الى لبنان قادما من ​سلطنة عمان​ وسيشارك في اجتماع ​كتلة المستقبل​ في ​بيت الوسط​".

إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الحريري الى لبنان وسيشارك في اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.