يعقوب: الشعب يحتاج لحكومة انقاذ ويرفض استنساخ الازمة الساقطة

رأى رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان "الذين يعرقلون تأليف حكومة ​حسان دياب​ ويدعون لتصريف الاعمال يعملون على اعادة ​سعد الحريري​ الى ​الحكومة​ وكأنهم لا يعرفون واقع ووجع الشعب الذي يحتاج لحكومة انقاذ ويرفض استنساخ الازمة الساقطة".

وفي تصريح له، شدد يعقوب على ان "القراءة السياسية بعد اغتيال الجنرال الايراني ​قاسم سليماني​ تحتاج الى انقاذ اكثر، لكنهم يقرأون بعيدا عن الواقع ولا يدركون حجم الكارثة التي يعيشها ​الشعب اللبناني​".

