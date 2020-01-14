يعقوب: الشعب يحتاج لحكومة انقاذ ويرفض استنساخ الازمة الساقطة

رأى رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب ان "الذين يعرقلون تأليف حكومة حسان دياب ويدعون لتصريف الاعمال يعملون على اعادة سعد الحريري الى الحكومة وكأنهم لا يعرفون واقع ووجع الشعب الذي يحتاج لحكومة انقاذ ويرفض استنساخ الازمة الساقطة".
وفي تصريح له، شدد يعقوب على ان "القراءة السياسية بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني تحتاج الى انقاذ اكثر، لكنهم يقرأون بعيدا عن الواقع ولا يدركون حجم الكارثة التي يعيشها الشعب اللبناني".
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