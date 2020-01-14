اشارت مصادر مسؤولة في تيار المستقبل لقناة الـ "LBC" إلى أنّ "تصريف الاعمال قائم عملياً على مستوى رئيس الحكومة والوزراء لكن تصريف الاعمال لن يتحول الى غطاء لتعويم الحكومة".
من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أنّه ليس في وارد الاعتذار لا بل يشعر ان تحرك الشارع داعم لموقفه في عملية التأليف، والدليل انه تحرك في كل الاتجاهات باستثناء منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة على موقف دياب لـ"LBC": دياب ليس في وارد الاعتذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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