مصادر مطلعة على موقف دياب لـ"LBC": دياب ليس في وارد الاعتذار

اشارت مصادر مسؤولة في ​تيار المستقبل​ لقناة الـ "LBC" إلى أنّ "تصريف الاعمال قائم عملياً على مستوى رئيس ​الحكومة​ والوزراء لكن تصريف الاعمال لن يتحول الى غطاء لتعويم الحكومة".

من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ أنّه ليس في وارد الاعتذار لا بل يشعر ان تحرك الشارع داعم لموقفه في عملية التأليف، والدليل انه تحرك في كل الاتجاهات باستثناء منزله.