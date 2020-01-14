حواط: للإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والإختصاصيين المستقلين

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، إلى أنّه "كان هناك تشديد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلّين لإخراج البلد من الأزمة الّتي يعيشها ​الشعب اللبناني​ و​الدولة اللبنانية​. هذا هو موقف تكتل "الجمهورية القوية"، مبيّنًا أنّ "ما نشاهده اليوم على الطرقات والمشاكل الّتي يعاني منها يوميًّا الشعب اللبناني، كلّ هذا يؤكّد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والإختصاصيّين المستقلّين الّذين لا يرتبطون بأجندات، إلّا بتلك الإقتصاديّة والمعيشيّة الّتي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكّد أنّ "الضرورة اليوم كبيرة بالإسراع بالتشكيل، وهذه الصرخة نطلقها من بكركي إلى المسؤولين كافّة بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالمواقع الرسمية كافّة، وندعو إلى ضرورة العمل بشكل متواصل لتأليف هذه ​الحكومة​ وإنقاذ ما تبقّى وإطلاق العجلة الإقتصاديّة في البلد". ونوّه إلى "أنّنا زرنا البارحة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وأكّدنا له أيضًا مطلبنا الضروري بالإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيّين، واليوم نلتقي تمامًا مع البطريرك الراعي حول ضرورة الإسراع ب​تشكيل الحكومة​".

وذكر حواط "أنّنا أكّدنا لبري أنّه لا يمكن لأي حكومة أن تنقذ لبنان ما لم تكن مؤلّفة من اختصاصيّين. واليوم، عامل الثقة مفقود بين الشعب اللبناني والمسؤولين وبين المجتمع والمسؤولين اللبنانيين، ولا يمكن أن يحلّ هذا المشكل إلّا أصحاب الكفاءة"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا كفاءات كثيرة في الداخل والخارج وهم من أفضل اللبنانيين في الإختصاصات كافّة، وليس من الضروري أن يكونوا مرتبطين بأجندات داخليّة وخارجيّة وحزبيّة أو غير حزبيّة". وأوضح أنّه "يمكننا إعطاء رئيس الحكومة المكلف فترة سماح لمدّة سنة مع وزراء اختصاصيّين من أجل لإنقاذ لبنان. لقد جربنا الآخرين ورأينا الى اين وصلت البلاد. يمكننا اعطاء الحكومة العتيدة سنة ونمدّها بالدعم المطلوب من أجل إنقاذ لبنان".

وشدّد على أنّ "الحكومات الّتي كان للخارج قرار بتشكيلها، قد أوصلت إلى أزمات معيشيّة وسياسيّة لا يمكننا الخروج منها إلّا بأعجوبة إلهيّة. لقد حان الوقت أن نتعاطى كمسؤولين لبنانيّين وأنا أوّلهم، وأن نتحمّل مسؤوليّاتنا ونعمل يدًا بيد من أجل إطلاق حكومة بحجم المرحلة تكون إنقاذيّة وعلى قدر من المسؤوليّة، لنتمكن من معالجة الأزمة". ولفت إلى أنّ "الغرب لن يهتم بنا إن لم نهتم بأنفسنا. حان الوقت للاتكال على أنفسنا، فهناك رئيس حكومة مكلّف يصرّح يوميًّا بأنّه يود أن يشكّل حكومة اختصاصيّين مستقلّين أصحاب كفاءة، وعلينا جميعنا تقديم كلّ الدعم له من أجل تأليف مثل هذه الحكومة".

وركّز على "أنّنا سلنا أبدًا سواء كنّا من التكتل أم من "​القوات اللبنانية​" من يعرقل عملية التشكيل، بل نحن نطالب دائمًا بحكومة اختصاصيّين ورئيس الحكومة المكلّف يؤكّد في كلّ لحظة أنّه لن يشكّل إلّا حكومة اختصاصيّين مستقلّة، وأنّ أي فريق سياسي لا يريد هذه التركيبة فهو يعرقل تشكيل الحكومة". وأعرب عن أسفه لأنّ "هناك مسؤولين لا يعرفون حجم المصيبة الإجتماعيّة المعيشيّة الّتي يعيشها الشعب اللبناني، الناس على الطرقات والتلامذة خارج مدارسهم". وأشار إلى أنّ "البلد يتّجه نحو أسفل الهاوية في وقت لا يزال فيه البعض متمسّك بحقيبة من هنا ووزارة من هناك، ولكن البلد بحاجة إلى أعجوبة وصدمة إيجابية لإطلاق العجلة من جديد بعيدا عن ​سياسة​ ​المحاصصة​ والتقاسم".