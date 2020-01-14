أبو الحسن دعا لانتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ: دياب أصبح بحالة انكشاف

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسن دياب​ أصبح في حالة انكشاف، بعدما سحب الفريق الّذي كلّفه الغطاء عنه، وعلقنا في مأزق التشكيل، فيما الحراك استعاد المبادرة لكن دون برنامج عملي قابل للتنفيذ وهذا مأزق أيضًا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أمام حالة الإنكشاف الوطني هذه وتأثيراتها على البلاد، لا حلّ إلّا بقرار جامع إنطلاقًا من الأسس الآتية: نتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة وتمنح الشرعية لمن يستحق بعيدًا عن المزايدات والتصنيفات، على أن تشكّل بعدها حكومة إنقاذ وإصلاح ويتّخذ قرار وطني جريء بالعمل على تغيير نظامنا السياسي، الّذي أثبت فشله وعقمه".

وشدّد أبو الحسن على أنّه "لم يبقَ أمامنا إلّا هذا المسار الوحيد، وإلّا الفوضى والخراب وضياع الوطن".