الخليل:نؤيد ترشيح عساف وإن لم يستطع دياب التأليف فليستقيل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في تصريح له، ان "ترشيح رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ للسيد وليد عساف كوزيرٍ عن ​طائفة الموحدين الدروز​ هو ترشيح في مكانه الصحيح ندعمه ونباركه، فللأخير قيمة أخلاقية ووطنية،علمية وإدارية، وركنٌ فاعلٌ وناجح ومنتج من صناعيّي ​لبنان​، يعمل في حقل صناعته مئاتٌ من اللبنانيين واللبنانيات،وتاريخ عائلته الوطني والنضالي معروفٌ لدى أكثر اللبنانيين"، مناشداً "رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان دياب، لعدم الإبطاء في تأليف حكومته، حكومة طوارئ إنقاذية، بأسرع وقت ممكن تفادياً للأضرار الجسيمة التي تتسبب يومياً للبنانيين من الأخطار الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمصرفية المحيطة بلبنان،أخطار لم يشهد مثيلا لها لبنان في تاريخه منذ ​الإستقلال​"، لافتاً الى انه لن "لم يكن دياب قادر على هذا التأليف فلتكن إستقالته المخرج اللائق والدستوري لتكليفه، وإن كنا لا نحبّذ هذا الخيار المر والمؤدّي لإضاعة وقتٍ ثمينٍ إضافيٍّ لإعادة تكليف غيره".

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