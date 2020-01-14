رأت ​كتلة المستقبل​ النيابية، بعد انتهاء اجتماعها، ان "التخبط في موضوع تشكيل ​الحكومة​ يتحمل مسؤوليته ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، والأولوية يجب أن تتركز على ولادة الحكومة سريعاً والتوقف عن الدوران في حلقة المحاصصات الوزارية، وان العودة الى نغمة التجاذب تشكل ذروة الانكار للمخاطر التي تواجه البلاد والهروب من المتغيرات التي فرضتها التحركات الشعبية"، مشيرة الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم ولن يتخلى عن مهمته في تصريف الاعمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتلة المستقبل: التخبط بموضوع تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليته عون ودياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.