اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين الى ان "لتصريف الاعمال صلاحيات معينة ونحن نستخدم صلاحياتنا ضمن المعقول"، معتبرا ان "هناك بعض الامور لا يمكن اقرارها في ظل حكومة تصريف الاعمال".
وتابع الحريري :"أقوم بعملي ونقطة على السطر وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بعدما طلب منها الشارع ذلك"، مضيفا :"يعرقلون ويتهمونني بالعرقلة وبأنّني أضع سداً سنياً طويلاً".
وشدد الحريري على انه "يجب حلّ الأمور وفق الدستور وسأتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بخصوص جلسة الموازنة وسألتقيه بالتأكيد".
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