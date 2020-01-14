اشار رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في دردشة مع الصحافيين الى ان "لتصريف الاعمال صلاحيات معينة ونحن نستخدم صلاحياتنا ضمن المعقول"، معتبرا ان "هناك بعض الامور لا يمكن اقرارها في ظل حكومة تصريف الاعمال".

وتابع الحريري :"أقوم بعملي ونقطة على السطر وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بعدما طلب منها الشارع ذلك"، مضيفا :"يعرقلون ويتهمونني بالعرقلة وبأنّني أضع سداً سنياً طويلاً".

وشدد الحريري على انه "يجب حلّ الأمور وفق الدستور وسأتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بخصوص جلسة الموازنة وسألتقيه بالتأكيد".