التحكم المروري: إعادة قطع السير على تقاطع المدينة الرياضية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن إعادة قطع السير على تقاطع ​المدينة الرياضية​ بعد أقل من نصف ساعة من فتحها. إضغط للمزيد

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