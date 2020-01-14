اشكال بين محتجين ومواطنين على اوتوستراد البترون والجيش يتدخل

وقع إشكال وتدافع بين محتجين ومواطنين على اوتوستراد ​البترون​ استدعى تدخلا من ​الجيش اللبناني​ لفض الأشكال.

وفي وقت سابق اقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع السير على اوتوستراد البترون المسلك الغربي.

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