ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أنّ "مروحيّات سوريّة ألقت منشورات على بلدات ​ريف إدلب​ تدعو المواطنيين للخروج من مناطق سيطرة "الإرهابيين" إلى مناطق سيطرة ​الجيش السوري​، وتشجّعهم على مواجهة تهديدات المسلّحين والانتقال إلى المناطق الآمنة؛ وذلك بالتزامن مع اعتداء المسلحين بالقذائف على ممرّ الحاضر في حلب أثناء تواجد المدنيّين الهاربين إلى مناطق الجيش من المناطق الّتي يحتلّها المسلّحون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مروحيات سورية ألقت منشورات بريف إدلب تدعو المواطنين للخروج إلى مناطق سيطرة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.