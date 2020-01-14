رئيس وزراء اليابان اتفق مع سلطان عمان على التعاون لتحقيق استقرار المنطقة

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بسلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، في آخر محطّة من جولته الخليجيّة، وسط توترات إقليميّة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركيّة.
وذكرت وزرة الخارجية اليابانية في بيان، أنّ "آبي اتّفق مع السلطان الّذي تولّى منصبه الاسبوع الماضي عقب وفاة السلطان قابوس، على التعاون لتحقيق استقرار المنطقة، وتطوير العلاقات الثنائيّة".
وكان آبي قد قام بجولة خليجيّة استمرّت خمسة أيام واشتملت على محادثات مع مسؤولين كبار في السعودية والإمارات.
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