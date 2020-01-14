وزير الدفاع التركي: نأمل بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وإدلب بأسرع وقت

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن أمله في "إحلال السلام والاستقرار في ليبيا ومحافظة إدلب السورية، بأسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها".
ولفت في تصريح صحافي، أثناء تواجده في مقرّ البرلمان التركي، لحضور اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى "أنّنا نرى أنّ هناك التزامًا كبيرًا بهدنة وقف إطلاق النار في إدلب وليبيا، نحن ندعم الالتزام بوقف إطلاق النار حتّى النهاية". وأكّد أنّ "تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأنّ أنقرة تدعم دائمًا مبدأ حل المشاكل بالوسائل السياسيّة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، غادر موسكو، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
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