وزير الدفاع التركي: نأمل بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وإدلب بأسرع وقت

أعرب وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، عن أمله في "إحلال السلام والاستقرار في ​ليبيا​ و​محافظة إدلب​ السورية، بأسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها".

ولفت في تصريح صحافي، أثناء تواجده في مقرّ ​البرلمان التركي​، لحضور اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى "أنّنا نرى أنّ هناك التزامًا كبيرًا بهدنة وقف ​إطلاق النار​ في إدلب وليبيا، نحن ندعم الالتزام بوقف إطلاق النار حتّى النهاية". وأكّد أنّ "​تركيا​ ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأنّ ​أنقرة​ تدعم دائمًا مبدأ حل المشاكل بالوسائل السياسيّة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ قائد "الجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​، غادر موسكو، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.