دعا زعيم "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​، في بيان إلى "​تظاهرة​ مليونية في ​العراق​ تنديداً بوجود ​القوات​ الأميركية وانتهاكاتها"، مشيراً الى ان "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصدر: لتظاهرة مليونية تنديداً بوجود القوات الأميركية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.