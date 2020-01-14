الجيش السوداني: تمرد عناصر من جهاز المخابرات فوضى تتطلب الحسم الفوري

وصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، تمرد مجموعة من عناصر جهاز المخابرات في البلاد احتجاجا على "ضعف استحقاقاتهم المالية بـ "الفوضى" التي تتطلب تحركا حاسما فوريا"، مشدداً على "الرفض الكامل لهذا السلوك المشين"، كاشفاً عن "تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، وان كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتتات".
هذا ورفض أفراد من جهاز المخابرات العامة، في وقت سابق تسليم مباني هيئة العمليات رغم التوجيهات بإخلائها.
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