حكومة المانيا تدعو السراج وحفتر إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن مجلس الوزارء الألماني، في بيان، أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ​فايز السراج​ وقائد "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد في 19 كانون الاول تحت إشراف ​الأمم المتحدة​"، موضحاً أن "المؤتمر سيجري بمشاركة روسيا و​الولايات المتحدة​ والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة و​جمهورية الكونغو​، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة و​الاتحاد الأوروبي​ والاتحاد الإفريقي و​جامعة الدول العربية​". إضغط للمزيد

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