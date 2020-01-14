الاتحاد الاوروبي: الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران مهم أكثر من أي وقت مضى

شددت وزيرة خارجية ​الاتحاد الاوروبي​ ​فديريكا موغريني​ على أن "الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ مهم أكثر من أي وقت مضى". إضغط للمزيد

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