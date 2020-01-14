تلفزيون: رئيس وزراء كندا يقول لم يتم تحذيره من الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني

أوتاوا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين وفقا لنص مقابلة مع تلفزيون جلوبال نيوز إنه لم يتلق تحذيرا بشأن الضربة الجوية الأمريكية التي تسببت في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.
وقتل سليماني في بغداد يوم 3 يناير كانون الثاني الأمر الذي دفع إيران لشن هجوم صاروخي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية يوم 8 يناير كانون الثاني قبل ساعات من إسقاط طائرة ركاب تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 بينهم 57 كنديا.
وقال ترودو في المقابلة "أعتقد أنه لو لم تكن هناك توترات ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)
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