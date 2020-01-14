دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إلغاء «إعدام» برويز مشرف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»

ألغت محكمة باكستانية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى؛ اعتدادًا بـ«عدم جواز تطبيق مواد الدستور بأثر رجعي».

وتضمنت حيثيات الحكم الصادر من محكمة «لاهور العليا»، أن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، باطل دستوريًّا؛ لأن المادة السادسة المعدلة من الدستور الباكستاني التي تأسست بموجبها «تهمة الخيانة العظمى بحق مشرف»، لا يمكن قانونًا أن تسري عليه بأثر رجعي، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وكانت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد (محكمة شكلت لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق)، قضت في 17 ديسمبر الماضي، بإعدام «برويز مشرف» بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

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