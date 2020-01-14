- 1/2
- 2/2
ألغت محكمة باكستانية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى؛ اعتدادًا بـ«عدم جواز تطبيق مواد الدستور بأثر رجعي».
وتضمنت حيثيات الحكم الصادر من محكمة «لاهور العليا»، أن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، باطل دستوريًّا؛ لأن المادة السادسة المعدلة من الدستور الباكستاني التي تأسست بموجبها «تهمة الخيانة العظمى بحق مشرف»، لا يمكن قانونًا أن تسري عليه بأثر رجعي، وفقا لقناة «روسيا اليوم».
وكانت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد (محكمة شكلت لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق)، قضت في 17 ديسمبر الماضي، بإعدام «برويز مشرف» بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
شاهد أيضًا
زعماء عرب كُتبت لهم نهاية خلدها التاريخ
ألبوم من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء «إعدام» برويز مشرف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.