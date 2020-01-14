شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الصحة فلوس..ولو جه اينشتاين بالموازنة الحالية مش هيعرف يعمل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب:"الصحة فلوس ملهاش حل غير الموازنة.. ولو جه اينشتاين بموازنة قدرها 61 مليار وبيتصرف منها 43 مليون مرتبات مش هيعرف يعمل حاجة"، وطالب النائب، لجنة الخطة بالبرلمان عند إعداد الموازنة مراعاة الحق الدستورى بدون تلاعب فى إضافة مخصصات الصرف والمياه لها، مضيفا، :"نرجو المجلس يقوم بدوره فى تخصيص موازنة عادلة للصحة عشان أقدر أحاسب الوزيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالى، والموجه من النائب محمد الحسينى إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور.

وتابع قائلا :"النائب محمد الحسينى تكلم بحال كثير من النواب حيث تعانى المستشفيات من نفس تلك المشاكل".

وأضاف أن المادة 18 من الدستور تتحدث عن أن كل مواطن له الحق فى الصحة، مشيرا إلى أن الصحة المجتمعية تتحقق من خلال المبادرات الرئاسية لكن الصحة البيئية هناك تجاهل بشأنها.

Advertisements

وأشار إلى أن موضوع المخلفات الطبية كارثة وزارة الصحة ليس لها اى رؤية واحنا ما زلنا نستعمل مواد خطرة تعرض المواطن للضرر..لابد من تدعيم التأمين الصحى الحالى ويكون لدينا رؤية واضحة للرعاية الصحية لان حال المستشفيات صعب".