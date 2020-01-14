شكرا لقرائتكم خبر عن شاب قطرى فى رسالة لـ"تميم" من خلف القبضان: أوضاع السجون كارثية والأمراض تلاحقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع قطريليكس المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى، الضوء على الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد بسبب إنفاق تميم بن حمد أمير قطر الأموال على دعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة، وقال قطريليكس بأنه سبب الظروف الاقتصادية الراهنة، التى أوصل إليها نظام تميم بن حمد، بسبب السياسات الإقليمية الإرهابية، لم يعد الشباب قادراً على تحمل ظروف الحياة وضغوطاتها، مما أجبرهم على الاستدانة وعدم القدرة على السداد فى حين تمتنع الدولة عن مساعدتهم، الأمر الذى يصل بهم فى النهاية إلى السجون.

وقال قطريليكس إن شاب قطرى وجه كلمة حزينة لتميم من خلف أسوار السجن، قال فيها أنه يقبع فى سجن به أكثر من مائة وخمسين قطرياً، مسجونين فى قضايا ديون وشيكات، ويتواجدون فى زنازين ضيقة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض.

كما كشف الشاب المسجون عن إصابته بالسل بسبب وجوده فى هذه الأجواء الكارثية، كما كشف أيضا أن زوجته طلبت تطليقها منه بسبب أنه لم يعد لديها عائل يتكفل بها وببناتها بعد دخوله للسجن بسبب قضايا الشيكات.

وانشغل تميم بن حمد أمير قطر خلال الفترة الماضية بتقديم الدعم المادى والمعنوى لكل العناصر الدينية المتطرفة فى دول المنطقة، بل استضاف على أراضى الدوحة عناصر إرهابية، الأمر الذى تسبب فى عزلة قطر عن دول الرباعى العربى منذ عام 2017، وهو الأمر الذى انعكس على الأوضاع الاقتصادية للقطريين على مدار الأعوام القليلة الماضية.