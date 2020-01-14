شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة من زراعة البرلمان لرئيس الوزراء بشان تأخر مد الكهرباء لمشروع مليون ونصف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى اليوم خلال اجتماعها اعداد مذكرة بشأن تأخر مد شبكات الكهرباء، لمناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتقديمها الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالتها الى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بهدف التنسيق بين وزاتى الكهرباء والتخطيط لحل أزمة مد شبكات الكهرباء لأراضى المشروع وتوفير المبالغ المطلوبة لها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلات مشروع استصلاح المليون ونصف ميلون فدان، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، عاطر حنورة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة كافة المشكلات التى تواجه المشروع القومى بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنه، حول تأخر الانتهاء من البنية التحتية للمشروع ومرافقه خاصة بمنطقة المغرة، والوقوف على ماتم به من خطوات تنفيذية على أرض الواقع وحجم الأعمال التي انتهت به من طرق ومرافق وبنية تحتية وآبار وغيرها من إجراءات تساعد المستفيدين من المشروع في البدء في زراعة المساحات التي حصلوا عليها.

وشرح المهندس عاطر حنورة، الخطوات التي تمت تجاه ادخال المرافق بالمشروع، مشيرا الى ان وزارة الصحة، وعدت بفرش الوحدتين الصحيتين بمتطقتى المغرة وغرب غرب المنيا في ابريل المقبل، وكذلك أعلنت وزارة الاتصالات، عن توصيلها لشبكات المحمول هناك خلال الفترة المقبلة، حيث أعدت مناقشة للشركات بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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وأوضح ان شركات الكهرباء أبدت استعدادها لتوصيل الشبكات الداخلية، إلا أن مد الشبكات الرئيسية مازال محل دراسة لتوفير المبالغ المطلوبة.

وعبر النواب عن استياء من تأخر وصول الكهرباء، خاصة وان الكهرباء تعد عامل أساسى فى المعيشة والإقامة بمناطق المعيشة.

وحذر النائب هشام الحصرى، من تأخر حل مشكلة مد شبكات الكهرباء لمناطق المشروع، قائلا، " أخشى أن تكون تلك المشكلة سبب خراب ذلك المشروع القومى الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى" مطالبا بنظر الحكومة اليه باهتمام وتوفير المبالغ المطلوبة لمد الشبكات اليه، خاصة وأنه يعد بداية لأى خدمات هناك، حيث لايمكن تشغيل أى مرافق خدمية بدون كهرباء.