سيلمان وهدان لنائب رئيس البرلمان السلوفاكى: مصر أحدثت طفرة بمجال الإصلاح الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب بوفد البرلمان السلوفاكي اليوم الثلائاء برئاسة نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيسة لجنة العلاقات الخارجيه والوفد المرافق لهما ، ورحب وهدان في بداية اللقاء بالوفد البرلماني السلوفاكي ، مؤكدا بان مصر احدثت طفره كبيره في مجال الاصلاح الاقتصادي ، واقر البرلمان المصري عدد مشروعات القوانين التى تعبر عن حقوق الفئات الاجتماعيه البسيطه وهدفها زيادة شبكة الحماية الاجتماعيه ووصل عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامه ثلاثة ونصف مليون مواطن ، وشرح وهدان للوفد السلوفاكي تشكيل البرلمان المصري موكدا بانه يضم عدد كبير من الاطياف ، و90 نائبه امراه وعدد من الشباب وجميع الفئات ، وانه يمثل حزب الوفد العريق المعارض في منصب وكيل البرلمان .
وطالب وهدان الوفد البرلماني السلوفاكي تقديم الدعم للبرلمان الليبي الشقيق الممثل الوحيد للشعب الليبي من خلال المجتمع الدولي والبرلمان الدولي وتوفير الغطاء والدعم الدولي للحفاظ علي وحدة ليبيا الشقيقه ، مشددا علي ضرورة ان تقف البرلمانات مع الشعوب امام اي عدوان اوتدخلات خارجيه ، مؤكدا علي موقف مصر الرافض لاتفاقيه بين تركيا والسراج ومشددا علي ان البرلمان الليبي هو الجهه الشرعيه الوحيده .
وتابع وهدان بان مصر كان لها تجربة رائده بعدد من الاجراءات الخاصة باحداث تنمية حقيقيه من خلال الحرب علي الارهاب ودحر الارهاب في سيناء ، واستطعنا تجفيف منابع الارهاب ، وخلال هذة الظروف استطعنا اعادة بناء دولة حديثه من خلال احداث نهضة اقتصاديه بدأ من انفاق سينا التي تعتبر طلقه موجهه في صدر الارهاب ، وانشاء مدينة اقتصاديه بمنطقة قناة السويس وانشاء 7000 الاف كيلو متر طرق و11 مدينة جديده وعاصمه اداريه ومقر جديد للبرلمان المصري بالعاصمه الادرايه سيتم استلامه في عبد 6 اشهر بالاضافه الي طفره كبيره في مجال الصحه باقرار قانون التامين الصحي الشامل ومباردات الئيس 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات التي ساهمت في تخفيف المعاناه عن المواطنين .
وفند وهدان للوفد السلوفاكي دور مصر في ملف الهجره غير الشرعيه واستضاافه اللاجئين موكدا بان البرلمان اقر قانون مكافحة الهجره الشرعيه ، وقضت بشكل كبير علي الهجره غير الشرعيه اوربا ، موكدا بان مصر تحتضن 6 ملايين لاجيء من سويا وليبيا وسويا والسودان وافريقا وغيرهم وجميعهم يعاملون معامله كريمه مثل المصريين تماما ، سواء في مجال الحصول علي الحصول علي الخدمات التعليميه والصحيه النقل والموالصات وغيرها لاتفرقه بينهم وبين المصريين وان هذا التزام لم تتاخر عنه الدولة المصريه .
من جهته، شكر نائب رئيس البرلمان السلوفاكي سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب ، مؤكدا باننا في البرلمان السلوفاكي سمعنا كثيرا عن تجربة مصر ونجاها في تحقيق اهداف بناء الدولة الحديثه ، مشيدا بالخطوات التي احدثتها مصر في مجال مكافحة الارهاب ولدينا معلومات وافيه في هذا الشان ، ومصر عامل مهم جدا في تحقيق الاستقرار في المنطقه خاصة فيما تشهده المنطقه من قلاقل في ليبيا والسودان وسوريا .
واضاف نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ، باننا نامل ان تكون هناك تعاون بين البرلمان المصري والسلوفاكي ومستعدون الي تقديم المساعده في كافة المجالات .
وتقدمت كاترينا رئيسة لجنة العلاقات الخارجيه بالبرلمان السلوفاكي بالشكر الي وكيل البرلمان علي الاستضافه في هذا البرلمان العريق ، مؤكده باننا سعدا ان يكون لدينا حليف مثل مصر ونتقدم بالشكر الي مصر لدورها في مجال الهجره غير الشرعيه ، والقضاء عليها ، ونامل ان يكون لدينا شراكه مع البرلمان المصري واضافت بان الزيارة تعتبر خطوه اولي في انشاء علاقات برلمانيه بين البلدين .
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