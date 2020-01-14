إحالة 11 طبيبًا وممرضة للتحقيق في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
أحال أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن، اليوم الثلاثاء، 11 طبيبًا وممرضة بالمركز الطبي، لتغيبهم عن العمل.
كانت لجنة من الوحدة المحلية، قد مرت على المركز الطبي لمدينة الفشن لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل، وتبين غياب 11 طبيبًا وممرضة، وعدم تواجدهم في المركز، ما تسبب في قصور في الخدمة الطبية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتغيبين للتحقيق.
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