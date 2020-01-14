مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار به، خلال عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية كفر العيص، بمركز كوم حمادة في البحيرة.
تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوفاة الفاضلي عبدالغفار، 45 سنة، مقيم مركز كوم حمادة، إثر اصطدم قطار ركاب به، أثناء عبور المزلقان.
نقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى إيتاي البارود، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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