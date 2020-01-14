وزير التعليم العالي يستعرض خطة الجامعات لأنشطة إجازة نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة حول الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسي الثاني.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أشار التقرير إلى انطلاق دورات إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان بالجامعات لمناقشة الأوضاع الحالية ونشر الوعي الثقافي في جميع المجالات ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والتصدي لما يثار على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة وسيتم التنفيذ خلال فبراير ومارس بمتوسط ١٠ أفواج.

ولفت التقرير إلى أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، وكذا أسبوع الفتيات الخامس على مستوي الجمهورية بجامعة الفيوم بحضور ٤٥٠٠ طالبة في جميع المجالات (ثقافية ورياضية وحوالي وفنية واجتماعية وعلمية) وذلك في الفترة ٣١/ ١-٦/ ٢/ ٢٠٢٠.

كما أشار إلى الملتقي العربي الثاني تحت عنوان: الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات خلال الفترة من ١٦-١٨/ ٢/ ٢٠٢٠ بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية -جامعة الدول العربية، وكذا مهرجان جامعة الأقصر الرياضي -مارس ٢٠٢٠.

ولفت لإقامة الملتقي الفني في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وكذلك الملتقي القمي في المجالات الأدبية والثقافية بجامعة المنوفية -مارس/ أبريل ٢٠٢٠، والملتقي القمي لطلاب الأسر الجامعية -جامعة مطروح-بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة في جميع الأنشطة في مارس ٢٠٢٠.

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كما تقام بعض أفواج معهد إعداد القادة بحلوان وأيضاً المهرجان الثقافي الفني النوبي بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي في الفترة من ٤-٨/ ٤/ ٢٠٢٠.

ولفت التقرير إلى المشاركة في مسابقة إبداع ٨ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لإجراء التصفيات النهائية بعد التسابق داخل الجامعات للوصول إلى المراكز الأول علي مستوي كل جامعة.

ومن المقرر الاستمرار في تصفيات دوري القطاعات وبطولة الشهيد الرفاعي ودوري الجامعات تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والانتهاء من مهرجانات المسرح والكورال والفنون الشعبية داخل الجامعات وإعلان المراكز الأول في كل مجال، وكذا الانتهاء من مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمسابقات على مستوي كل جامعة.

بجانب تدشين اليوم الثقافي الأفريقي بجامعة الأقصر بالتزامن مع ذكري تأسيس الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد ووزارة الخارجية ومحافظة الاقصر-أبريل ٢٠٢٠، وفي نفس الشهر سيتم إحياء احتفالات تحرير سيناء على مستوي الجامعات المصرية.

كما لفت التقرير إلى استكمال حملات بأيدينا هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالجامعات والمناطق المحيطة بها، كما يجري الإعداد والاعلان عن استضافة مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوي الجمهورية.

وأضاف التقرير استعداد جامعة أسيوط لاستضافة اسبوع شباب الجامعات القادم في فبراير ٢٠٢١، وكذلك الملتقي الابداعي الرابع لطلاب كليات التربية النوعية على مستوي الجمهورية بمعهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع كل من لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي وكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠ مع انطلاق الأفواج الصيفية لإعداد القادة بحلوان.