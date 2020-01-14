فبراير.. آخر موعد لتسديد مستحقات أراضي تقسيم الشباب برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أكد المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أن أخر موعد لسداد المستحقات المالية الخاصة بقطع أراضي تقسيم الشباب الـ 200 متر، هو نهاية شهر فبراير المقبل.
وأضاف رئيس المدينة، سيجرى إتمام إجراءات فسخ التعاقد مع غير الملتزمين بسداد الأقساط قبل الموعد المحدد وذلك وفقًا للقانون.
وأهاب رئيس مدينة رأس سدر، بجميع المتعاقدين بتقسيم الشباب بسرعة التوجه للوحدة المحلية، لإنهاء إجراءات استلام القطع الخاصة بهم، وسداد المستحقات المالية لمن لم يقوموا بالسداد.
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