المتهم بقتل أمه في سوهاج: كانت بتكلم شباب في التليفون

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

اعترف المتهم بقتل والدته بجرجا، محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة، أنه أقدم على قتلها بسبب سوء سلوكها، ومعايرة أهالي القرية له بها، وقال: "قتلتها ومش ندمان".

وتابع المتهم "الحسيني. أ" 29 عامًا "عامل"، أنه لم يكن يعلم بسوء سمعة والدته، إلا من بعض أهالي القرية عندما عايروه بها، مضيفًا أنه قرر مواجهة والدته، فتوجه إلى المنزل، وفور وصوله فوجئ بها تتحدث هاتفيًا إلى أحد الشباب.

وأضاف المتهم، التفت يمنيًا ويسارًا، أبحث عن أداة لضربها، إلى أن وقعت عيني على عصًا غليظة "شومة" وضربتها على رأسها لتسقط ميتة في الحال.

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وأوضح الشاب أنه فكر كيف يبعد الجريمة عنه، وقرر حملها إلى سطح المنزل، وإلقائها من فوقه، والتوجه بها إلى المستشفى ليجري توصيف الوفاة على أنها حادث قدري، بسبب اختلال توازن المجني عليها.

وأكد "الحسيني" أن والدته منفصلة منذ عدة سنوات عن والده، وأنه يعيش مع أمه، ويسافر ليعمل في محافظات الوجه البحري، في الوقت الذي تستغل فيه الأم غيابه عن المنزل ويتردد عليها راغبو المتعة الحرام.

كان مأمور مركز شرطة جرجا تلقى إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "ز. ع" 45 عامًا ربة منزل، وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، وأفاد مفتش الصحة بإصابتها بكسر بالجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز جرجا بإشراف العقيد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب إلى تعدي نجل المتوفاة عليها بالضرب، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.