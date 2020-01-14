ألمانيا تدعو السراج وحفتر إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، و قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، وفقاً لروسيا اليوم.

وأعلنت ألمانيا رسميا، ، عن استضافة عاصمتها برلين، يوم 19 يناير، مؤتمرا دوليا حول التسوية في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضح مجلس الوزراء الألماني، في بيان، أن المستشارة أنغيلا ميركل قررت، بعد تنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، "عقد مؤتمر حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات". وأورد البيان إلى أن المؤتمر سيجري بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والجزائر والإمارات

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العربية المتحدة وجمهورية الكونغو، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والجنرال خليفة حفتر مدعوان إلى برلين هما الآخران".

وذكرت الحكومة بأن ألمانيا تجري، منذ سبتمبر 2019، مشاورات حول ليبيا، دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص، غسان سلامة، لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد.