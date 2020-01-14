سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا: نسعي لتبادل الزيارات مع موسكو

أعلن السفير الكوري الجنوبي لدى روسيا لي سوك بي، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وسول تجريان مشاورات بشأن تنظيم عدد من الزيارات الثنائية بين الجانبين الروسي والكوري الجنوبي.



وقال لي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - : "إننا نجري مشاورات مكثفة مع شركائنا الروس حول تبادل

الزيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة محتملة لمسؤول بارز، واعتقد أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بيننا ستكثف هذا العام".



وحول إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الجنوبية، أشار إلى أن الموعد المحتمل للزيارة مازال قيد المناقشة.

وقال السفير الكوري الجنوبي، إن موسكو وسول ستحتفلان بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2020 .. موضحًا أن حكومتي البلدين تعتزمان عقد أكثر من 300 حدث ثقافي واجتماعي واقتصادي وعلمي خلال العام الجاري، كما أعرب عن ثقته في أن يشهد هذا العام المزيد من التبادلات المشتركة، التي من شأنها أن تسهم في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.