ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في باكستان، اليوم الثلاثاء، إلى 83 قتيلًا إلى جانب عشرات المصابين، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.
وأوضح بيان للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن 55 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية "آزاد كشمير" وحدها جراء حوادث
كما صرح رئيس إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا" أحمد رضا قادري بأن عمليات البحث والإغاثة مستمرة بمساعدة الجيش الباكستاني رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعيق هذه الجهود، كما حثت السلطات المواطنين بتجنب السفر على الطرق الجبلية مخافة حدوث انهيارات جليدية.
في السياق ذاته، تقطعت السبل بمئات الركاب على الطرق جراء الطقس القاسي خاصة بإقليم "بلوشستان" المتضرر بشدة جراء هطول الأمطار والثلوج الكثيف ما دفع السلطات إعلان حالة الطوارئ في سبع مناطق به.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 83 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.