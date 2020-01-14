ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 83 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في باكستان، اليوم الثلاثاء، إلى 83 قتيلًا إلى جانب عشرات المصابين، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.



وأوضح بيان للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن 55 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية "آزاد كشمير" وحدها جراء حوادث

مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.كما صرح رئيس إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا" أحمد رضا قادري بأن عمليات البحث والإغاثة مستمرة بمساعدة الجيش الباكستاني رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعيق هذه الجهود، كما حثت السلطات المواطنين بتجنب السفر على الطرق الجبلية مخافة حدوث انهيارات جليدية.



في السياق ذاته، تقطعت السبل بمئات الركاب على الطرق جراء الطقس القاسي خاصة بإقليم "بلوشستان" المتضرر بشدة جراء هطول الأمطار والثلوج الكثيف ما دفع السلطات إعلان حالة الطوارئ في سبع مناطق به.