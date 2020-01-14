العاهل الأردنى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التعاون الثنائي

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل آفاق التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفقاً لـ أ ش أ.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للأردن، لتنفيذ

العديد من المشاريع، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مساعي تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.



وحول القضية الفلسطينية، شدد الملك على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط

الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وبخصوص الأزمة السورية، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

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وحول الأوضاع على الساحة العراقية، أكد الملك عبد الله الثانى ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.



وأشاد رئيس المجلس الأوروبي بالدور المهم الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.