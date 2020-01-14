البحرين والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري جيمس مالوي، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ. بحري جيمس مالوي، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزير الداخلية البحريني أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة.



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