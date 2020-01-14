العراق يبحث مع ألمانيا قرار انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه

بحث رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، مع مبعوث الحكومة الألمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية فيليب اكرمان، قرار العراق بانسحاب القوات الأجنبية، وكذلك العلاقات الثنائية بينالبلدين، وتطورات الأحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم وفقا لما ذكرته وكالة أنباءالشرق الاوسط .
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يحفظ أمنه وسيادته الوطنية، واستمرار التعاون ضد الإرهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا "داعش".
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