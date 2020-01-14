جونسون مستعدّ لاستبدال الاتفاق النووي بآخر تريده أميركا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنصّ آخر جديد يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن هذا الأخير "مفاوض ممتاز"، في تصريح يبدو مخالفاً لموقف الخارجية البريطانية.
وقال جونسون لشبكة "بي بي سي" إن "الرئيس ترامب مفاوض ممتاز (...) لنعمل معاً من أجل استبدال (الاتفاق النووي) باتفاق ترامب" مشيراً إلى أن ذلك سيكون "طريقة جديدة للمضي قدماً".
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