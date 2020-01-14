سماع دوي إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم

سمع دوي إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في مبنيين يستخدمهما جهاز المخابرات العامة السوداني في العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر، إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

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