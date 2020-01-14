كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الألمانية: توجيه الدعوة لحفتر والسراج لحضور مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الدعوة لقائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحضور مؤتمر برلين، وفقًا للعربية.

وكانت السلطات الألمانية، تعتزم التخطيط لعقد قمة حول ليبيا تضم طرفي النزاع ودولا أخرى في برلين يوم 19 يناير المقبل.

وبدأت السلطات الألمانية، في التحضيرات لهذا المؤتمر، مؤكدة أن سيعقد بالعاصمة برلين في يناير.

Advertisements

وستشارك عشر دول على الأقل هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات، في هذا المؤتمر.

وتخشى الدول الأوروبية من تدويل النزاع الليبي وتفاقمه، خصوصاً مع وصول عسكريين أتراك إلى البلاد، وفي ظل الاشتباه بوجود مرتزقة روس فيها، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة، خصوصاً المتطرفة منها، مع مهربين للأسلحة والمهاجرين.