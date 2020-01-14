كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة المحتجين اللبنانيين إلى الشوارع بعد فترة هدوء قصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فترة هدوء قصيرة، عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع، وسدوا العديد من الطرق حول العاصمة بيروت، ومناطق أخرى من البلاد، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات متجددة ضد النخبة الحاكمة التي يقولون إنها فشلت في معالجة دوامة الاقتصاد الهابطة، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

أحرق المتظاهرون الإطارات، واغلقوا ثلاثة طرق سريعة رئيسية تؤدي إلى العاصمة من الجنوب والشرق والشمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور. شارك طلاب المدارس والجامعات في بعض الاحتجاجات، وسار المئات في الطرق السريعة الرئيسية، ورفعوا الأعلام اللبنانية وشغلوا أغانيهم عبر مكبرات الصوت.

عاد المحتجون إلى الشوارع بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي، بعد تعيين حسن دياب كرئيس للوزراء في منتصف ديسمبر. ويعود السبب في الهدوء جزئيًا إلى الأعياد التي أعقبتها توترات إقليمية متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى احباط المحتجين في لبنان والعراق للمطالبة بتغيير سياسي كاسح.

وقال سامر الخوري، محتج في التاسعة والعشرين من عمره، إن المتظاهرين يمنحون السياسيين 48 ساعة لتشكيل حكومة جديدة.