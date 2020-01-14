كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في جامعة طهران على طريقة التعامل مع قضية الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت احتجاجات في جامعة طهران بإيران على طريقة التعامل مع قضية الطائرة الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة العربية.

وفي وقت سابق، اعترفت السلطات الإيرانية، بأنها تتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.

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ومن جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.