كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، أن بلاده أرسلت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

وقال، رضائي فر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الإمكانيات في إيران غير كافية لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.

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وأضاف رضائي: "طلبنا من دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، إرسال أجهزة البرمجيات اللازمة لتنزيل المعلومات المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة، إلى إيران، لكن طلبنا قوبل بالرفض".

وكانت إيران، قد أقرت بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.