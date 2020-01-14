كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مملكة تورو تستضيف القمة العالمية الأولى للملوك في سبتمبر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينبغي أن تستضيف مملكة تورو أول قمة عالمية للملوك في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2020.

وتأتي هذه القمة تحت شعار "الملوك من أجل السلام الدائم والتنمية الشاملة"، سيتم تنظيم القمة من قبل جلالة الملك أويو نيمبا كابامبا إجورو، ملك تورو، والرئيس يوري موسيفيني.

ووفقًا لوزير الشؤون الخارجية في مملكة تورو، هنري موتيجيكي باساليزا، ستشكل القمة منتدىً استراتيجيًا فريدًا لملوك العالم لمناقشة التعاون الدولي، والسلام، والتنمية، والعمل معه.

وصرح بيان "أن القمة العالمية الأولى للملوك 2020 هي دعوة فقط للحدث الرفيع المستوى الذي يجب أن يحضره 107 من الملوك الحكام (27 من الملوك، و80 من غير الملوك)، بما في ذلك الملوك، والملكات، والسلاطين، والأمراء، والأباطرة، ووالدة الدوقات الكبرى، بالإضافة إلى أكثر من 10000 مندوب، بما في ذلك العائلات المالكة، والحكومة، والشباب".

وأشار إلى أن الهدف من القمة هو التوصل إلى توافق في الآراء واستجابة جماعية من ملوك العالم للمساهمة في السلام الدائم والتنمية الشاملة والتأثير عليها.

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وأضاف البيان، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات، والمنتديات الموازية رفيعة المستوى للسماح للوفود الزائرة، وعمال الحدود في أوغندا بالمشاركة في مختلف المناقشات ذات الصلة بتطلعات القمة العالمية الأولى للملوك 2020".

وأعلن موتيجيكي أن الملك أويو يزور حاليًا زملائه الملوك للمشاركة في الحاجة الملحة وتطلعات ونتائج أول قمة عالمية للملك 2020، وكذلك لتقديم الدعوة الرسمية إلى القمة.

وأضاف "زار الملك أويو حتى الآن المملكة العربية السعودية، حيث استقبل صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، حيث استقبل الملك وقال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات الدولية والتعاون والممثل الخاص لجلالة السلطان.

وأضاف أن الملك سوف يستمر في زيارة الملوك الآخرين لنفس الغرض.